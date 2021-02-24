اعتقالات في أستراليا وكندا في قضية

2021/02/24 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في أستراليا وكندا أربعة أشخاص بتهمة ابتزاز مسؤول عراقي كبير، بعد ما وصف الأربعاء بأنه حملة ترهيب استمرت عاما

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