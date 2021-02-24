القبض على قيادي بــ

2021/02/24 | 16:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

ألقت القوات التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، القبض على مشتبه به يشغل منصب قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب المصادر ، تمكنت مديرية الأمن، وجهاز الاستخبارات، من تحديد قدوم شخص عراقي إلى أنقرة، يشتبه أنه شارك في تولي مهام قيادية في تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الموصل.

وإث...

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