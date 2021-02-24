الانبار تمهل الشركات الكورية شهرا واحدا لانشاء المدينة السكنية شرق الفلوجة

2021/02/24 | 16:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام الحبانية علي داود الدليمي، الاربعاء، أن حكومة الانبار امهلت الشركات الاستثمارية الكورية شهرا واحد للمباشرة بانشاء مدينة سكنية متكاملة شرق الرمادي .

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “محافظة الانبار امهلت مجموعة الشركات الاستثمارية الكورية الجنوبية الى الشهر الرابع من السنة الحالية للمباشرة بانشاء المدينة السكنية”.

موضحا أن “المشروع على مساحة تقدر بـ 16 الف دونم بالقرب من مركز قضاء الحبانية على ضفاف بحيرة الحبانية شرق مدينة الرمادي، تضم 14 الف وحدة سكنية قسم منها بناء واطئ الكلفة وبناء مجمع صناعي فضلا عن انشاء مدن صناعية ورياضية وصحية وترفيهية وسكنية ويستغرق المشروع نحو 11 عام موزعة على خمسة مراحل مختلفة”.

واضاف ان “الشركات الكورية تعهدت بالعمل الا انها لم تباشر لعدم وجود الاعتماد المالي للشركة لتوقيع العقد قبل المباشرة بالعمل”، مؤكدا “في حال عدم مباشرة الشركات المعنية خلال المهلة المقررة ستقوم الحكومة المحلية بفسخ العقد “.

يشار الى ان مجموعة الشركات الكورية زارت قبل عام تقريبا موقع العمل الا انها لم توقع العقد لعدم توفر الشروط القانونية.



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