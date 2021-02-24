قيم اجنبية تحتل شارع -آخرنون- في وسط أثينا - عبد السلام الزغيبي

2021/02/24 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي يبدو شارع "آخرنون" في العاصمة اليونانية أثينا الذي يمتد على مسافة خمسة كيلومترات طويلاً٬-;- لكنه أقصر بكثير للسائرين بعدما تراصفت على جانبيه محال يملكها ويديرها مهاجرون من آسيويين وعرب٬-;- وفدوا إلى اليونان٬-;- تبيع كل شيء: هواتف محمولة مستعملة٬-;- مراكز إتصال مع البلاد البعيدة٬-;- بقالة ، تحويل أموال٬-;- مطاعم قلاقل وشاروما٬-;- صالونات حلاقة٬-;- بضائع رخيصة معروضة بصورة عش ......





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