مكان وقوف السيارة يتسبب بكارثة جرمية في احدى المحافظات العراقية

2021/02/24 | 16:27 - المصدر: NRT عربية

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افادت مديرية شرطة اربيل ، الاربعاء، باصابة شخص بمشاجرة مسلحة بين جارين اثر خلاف على مكان وقوف السيارة في محافظة اربيل .

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 شباط 2021)، ان "مشاجرة بالاسلحة الرشاشة اندلعت، بين جارين في منطقة كوران بمدينة اربيل بسبب خلاف على مكان توقف السيارة".

واضافت، ان "المشاجرة استخدم فيها سلاح رشاش نوع كلاشنكوف اسفرت عن اصابة شخص"، مؤكدة ان "الشرطة تمكنت من القاء القبض على الجاني".

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