النقل: عازمون على تفعيل وإعادة العمل بالتكسي النهري

2021/02/24 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اجرت وزارة النقل متمثلة بالوكيل الفني للوزارة طالب بايش، اليوم الاربعاء، جولة تفقدية على التكسي النهري التابع للوزارة لإعادة العمل به وتفعيله من جديد.

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