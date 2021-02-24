البيتكوين تعاود الارتفاع أعلى 50 ألف دولار

2021/02/24 | 16:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعاود الارتفاع أعلى 50 ألف دولار بعد خسائر حادة بالأمس.

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