نمو اقتصاد ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال الربع الرابع

2021/02/24 | 16:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجل اقتصاد ألمانيا نمواً بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات.

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