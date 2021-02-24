م 1 / ف 3 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 825 - أحمد صبحى منصور

2021/02/24 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر ملاحظة اعتمدت في أبحاث سابقة على أجزاء كتاب ( السلوك ) للمقريزى بتحقيق د.



محمد مصطفى زيادة ود.



سعيد عبد الفتاح عاشور ، أشهر أساتذة التاريخ للعصور الوسطى .



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