م 1 / ف 3 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 825 - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر ملاحظة اعتمدت في أبحاث سابقة على أجزاء كتاب ( السلوك ) للمقريزى بتحقيق د.
محمد مصطفى زيادة ود.
سعيد عبد الفتاح عاشور ، أشهر أساتذة التاريخ للعصور الوسطى .
وكنت أنقل بخط اليد المعلومات قبل استعمال الكومبيوتر .
ثم دخلنا عصر الكومبيوتر والمواقع التراثية ، وعثرت على موقع رائع هو ( نداء الإيمان ) فيه أهم كتب التراث بأنواعها ، ومنه كت ......
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