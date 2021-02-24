وزير المالية يترأس اجتماعاً رفيعاً يخص سعر صرف الدولار والورقة البيضاء

2021/02/24 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

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وزير المالية : يرأس اجتماعا موسعا مع القطاع الخاص لمناقشة الاثار الايجابية لتغيير سعر الصرف واجراءات الورقة البيضاء التنفيذية

ترأس وزير المالية علي عبد الامير علاوي اجتماعا موسعا لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة اليوم الاربعاء المصادف ٢٠٢١/٢/٢٤ بمقر الوزارة .

جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الأيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار.

كما ناقش الاجتماع آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني.

وتداول الاجتماع الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة.



فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل عمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء, واستمع السيد الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين

واكد علاوي على ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة.

و تم الاجتماع بحضور وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي والمستشار المالي لوزارة المالية وعدد من السادة المدراء العامون رؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين .

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المكتب الاعلامي لوزارة المالية

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