“الايجابية” تحسم لقاء الحدود والميناء في ممتاز الكرة

2021/02/24 | 16:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة الحدود والميناء في دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب التاجي ضمن منافسات الاسبوع العشرين من البطولة.

وجاء هدف الحدود عن طريق اللاعب منار طه في الدقيقة 47.

اما هدف الميناء فجاء عن طريق اللاعب حسين يونس في الدقيقة 96.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الميناء 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما اصبح رصيد الحدود 17 نقطة في المركز التاسع عشر.



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