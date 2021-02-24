2021/02/24 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، أن توفير اللقاحات المضادة لوباء كورونا سيكون قريباً.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي بحضور اعضاء لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، بمناسبة مرور عام على تسجيل أولى إصابات فيروس كورونا “ما زلنا نعاني من تحد كبير بسبب الموجة الثانية”، مشيراً إلى “تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة”.

وأضاف التميمي، أن “الوزارة تمكنت من مجابهة هذه الجائحة وتسجيل نسب شفاء عالية من الفيروس”، مبيناً أن “نسبة الشفاء تجاوزت 92% ونسبة الوفيات نحو 1.9% من عدد الإصابات”.

واشار إلى “توفير 14 ألف سرير وأكثر من 12 ألف جهاز تنفس لمواجهة جائحة كورونا”، داعيا ، إلى “استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها الحظر الجزئي والكلي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: توفير اللقاحات المضادة لكورونا سيكون قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: توفير اللقاحات المضادة لكورونا سيكون قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).