الامن الوطني يطيح بعصابة لتجارة المخدرات ويضبط في الشعلة

2021/02/24 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، الاطاحة بعصابة لتجارة المخدرات ويضبط 3 كغم من مادة الحشيش واكثر من 2500 حبة مخدرة بمنطقة الشعلة في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان صحفي، انه “بناءاً على معلوماتٍ استخبارية ومتابعة ميدانية القت قوة من جهاز الامن الوطني القبض على عصابة لتجارة المخدرات مؤلفة من شخصين بمنطقة الشعلة غربي بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية”.

واضاف الجهاز، انه “ضبطت بحوزتهم ( 3 كغم من مادة الحشيش ، 89 غرام من مادة الكرستال ، 2500 حبة مخدرة نوع كبتاكون ، علاوة على ادوات تعاطي، فضلاً عن بندقية نوع بمبكشن)”.

واكدت انه “جرى تدوين اقوالهما اصولياً واحالتهما الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما”.

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