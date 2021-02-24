صحة اربيل تكشف حصيلة الوفيات بكورونا للكوادر الصحية

2021/02/24 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة اربيل ، عن تسجيل 37 حالة وفاة بين الاطباء والكادر الصحي والموظفين بفايروس كورونا.

وقال الدكتور دلوفان محمد مدير عام صحة اربيل ، خلال مراسيم تقدير للاطباء والموظفين والكادر الصحي الذين توفيوا جراء اصابتهم بكورونا، يوم الاربعاء: ان محافظة اربيل سجلت 37 حالة وفاة بكورونا بين الاطباء والكادر والموظفين في القطاع الصحي منذ انتشار الجائحة.

وأضاف: ان السلالة الجديدة من فايروس كورونا لها تأثير ومخاطر أكبر، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الصحية والوقائية ضد تفشي الفايروس.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاربعاء، عن تسجيل 176 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم، 77 منها في محافظة اربيل و71 في محافظة دهوك.

PUKmedia خاص

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