متظاهرون يطالبون باعادة الدولار الى سابق سعره فهل يمكن ذلك؟

2021/02/24 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت تظاهرة يوم الاربعاء، امام البنك المركزي، مطالبة بارجاع سعر صرف الدولار الى 120 الف دينار، فيما اكد خبير اقتصادي، ان خفض السعر من صلاحية مجلس الوزراء.

وقال الدكتور خالد حيدر استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية لـPUKmedia: ان الناس يتظاهرون بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع سعر الدولار، بعد اقرار البنك المركزي ووزارة المالية، تسعيرة جديدة للدولار وادراجه في مسودة مشروع قانون الموازنة 2021.

واضاف: ان وزارة المالية سبق لها ان اكدت، عدم تأثر الاسواق بالتسعيرة الجديدة للدولار وبلغ 1450 لدى الشراء منها، لكن التظاهرات الراهنة خلاف ذلك، مشيرا الى ان اي تعديل للتسعيرة يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي كما يتطلب موافقة مجلس الوزراء.

واكد ان اعادة سعر الدولار كالسابق من صلاحيات الجهات التي قررت رفعه، دون تجاهل دور الكتل السياسية لاي قرار جديد بشأن تسعيرة جديدة.

وكان البنك المركزي العراقي، قد قرر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، باعتماد تسعيرة الدولار الجديدة.

وقال البنك المركزي في وثيقة حملت توقيع محافظ البنك، إنه "بالنظر إلى تغيير سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى الدينار العراقي اعتبارا من (20/12/2020)، سيتم اعتماد أسعار الصرف كما مبين أدناه:

1450 سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1460 سعر بيع الدولار للمصارف من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.

1470 سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

PUKmedia خاص

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