شرطة ميسان تضبط 'وثائق' بحوزة متهم بالمخدرات

2021/02/24 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم بترويج المواد المخدرة في احدى الاماكن غير المأهولة بالسكان بالقرب من طريق الحولي.

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة امنية من قسم شرطة حطين وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى تمكنت من اعتقال متهم من مروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزته ادوات تستخدم للتعاطي، كما تم العثور على وثائق رسمية تعود لعدد من المواطنين بالاضافة الى ادوات ووسائل تستخدم لغرض عمليات السرقة والاحتيال".

واشار البيان الى ان "عملية الاعتقال تمت من خلال معلومات استخبارية دقيقة عن مكان اختبائه الواقع بالقرب من الطريق المذكور وهو عبارة عن "خيمة" يقطنها لغرض ممارسة افعاله المشبوهة، واثناء مداهمته حاول الهروب الى جهة مجهولة مستقلاً دراجته النارية، الا ان القوات الأمنية وبعد مطاردته تمكنوا من اعتقاله واحالته الى مركز التحقيق لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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