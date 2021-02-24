المالية تصدر بيانا بشأن تغيير سعر صرف الدولار

2021/02/24 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة المالية، الاربعاء، عقد اجتماع موسع بين وزير المالية علي عبدالامير علاوي وممثلين عن القطاع الخاص لتدارس الاهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف الدينار.

وذكر بيان للوزارة تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (24 شباط 2021)، إنه "جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الأيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار".

واضاف، ان "الاجتماع ناقش آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني".

واوضح، ان "الاجتماع تداول الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة، فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل عمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء، واستمع السيد الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين". واكد علاوي على ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة.



جدير بالذكر ان خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لاقى رفضا شعبيا واسعا بسبب اثاره التي دفعت لرفع اسعار الكثير من السلع في السوق سواء المحلية أو المستوردة.

ا.ح

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