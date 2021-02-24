رئيس هيئة المساءلة والعدالة يكشف لـ”المركز الخبري” عن الآليات الجديدة لقانون حظر حزب البعث

2021/02/24 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، اليوم الاربعاء، عن الآليات الجديد لقانون حظر حزب البعث.وقال البدري في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “هنالك اجماعاً ورغبة على ضرورة العمل الجاد لاستئصال كل من يحاول ان يسيء للنظام السياسي ودماء الشهداء والتضحيات العراقيين او كل من يمجد او يروج لفكر […]

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