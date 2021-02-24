سياسي لبناني: الحشد الشعبي ومحور المقاومة سيمنعون عودة داعش في العراق

2021/02/24 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اتهم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي، الأربعاء، بعض الدول بالعمل على اعادة داعش مرة اخرى الى العراق.

وقال قبيسي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “بعض الدول تسعى لعودة داعش مرة أخرى إلى العراق وسوريا”، مضيفا أن “عودة داعش كما في السابق بات ضربا من الخيال”.

وأوضح، أن “وجود الحشد الشعبي في العراق ومحور المقاومة في سوريا ولبنان جعل عودة العصابات الارهابية الى العراق أمرا مستحيلا”.

واتهم قبيسي في تصريح سابق لوكالة “المعلومة”، الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب تخريبية جديدة في العراق وسوريا من خلال أدواتها المتمثلة ب” داعش”.



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