2021/02/24 | 17:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدمت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، أسلحة مختلفة بينها إطلاق الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد،

واكدت مصادر لـ 7sky، “القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل أخرى تحتوي مادة الفلفل الحار، لتفريق المتظاهرين وسط مدينة الناصرية وإعادة فتح الجسر المغلق وسط أجواء ممطرة”.

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، الأربعاء، مع عودة الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وخرج المتظاهرون للشوارع لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ، وقاموا بإغلاق جسر النصر وسط المدينة، وسط صدامات مع أفراد الأمن، وفق.

وكان متظاهران قتلا وأصيب عشرات الأشخاص من المتظاهرين وأفراد الأمن في صدامات عنيفة بالناصرية اليومين الماضيين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهري الناصرية 7 SKY TV.

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