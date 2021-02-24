الحكم على المدعو أبو ولاء العراقي بالسجن 10 سنوات ونصف بتهمة الانتماء لداعش

2021/02/24 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

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وجهت محكمة المانية بالحبس عشر سنوات ونصف على الداعية العراقي المدعو أبو ولاء الذي يعد العقل المدبر لتنظيم داعش في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية انتهاء محاكمة الداعية أحمد عبد العزيز بعد ادانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة في أوروبا ،كما ادين بتهمة تجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق .

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