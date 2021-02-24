الكاظمي: نتطلع الى تعاون “أوثق” مع الأردن لترسيخ أمن المنطقة

2021/02/24 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني، أن العراق يتطلع الى تعاون “أوثق” مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة.

بيان لمكتب الكاظمي، قال إن الأخير أكد توافر النيّة الجادة والإصرار لدى البلدين لتطبيق الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، مؤكدا تطلع العراق الى تعاون أوثق مع الأردن، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع.

من جانبه، جدد الوفد الأردني تأكيدات المملكة حكومة وشعبًا على عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق.

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