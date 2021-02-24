تصريح حكومي حول تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار: نحمي الطبقات الفقيرة

2021/02/24 | 17:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

ترأس وزير المالية علي عبد الامير علاوي ، الاربعاء 24-2-2021 ، اجتماعا موسعا لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة حسب بيان للوزارة.

وقال البيان إنه جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الأيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار حسب نص البيان.

كما ناقش الاجتماع آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني.

وتداول الاجتماع الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة.



فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل عمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء, واستمع السيد الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين

واكد علاوي على ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة.

و تم الاجتماع بحضور وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء السيد عبد الحسين العنبكي والمستشار المالي لوزارة المالية وعدد من السادة المدراء العامون رؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين .

ولاقى رفع سعر صرف الدولار مقابل الدولار رفضا شعبياً واسعاً بسبب اثاره التي دفعت لرفع اسعار الكثير م السلع في السوق سواء المحلية أو المستوردة.

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