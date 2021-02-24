عائد السندات الأمريكية لآجل 10سنوات يتجاوز 1.4%لأول مرة في عام

2021/02/24 | 17:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت عوائد السندات الأمريكية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود العائد لآجل 10 سنوات أعلى 1.4 بالمائة، للمرة الأولى في عام.

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