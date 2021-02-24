قصة قصيدة غرگان - سلام إبراهيم

2021/02/24 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم قصة قصيدة غركان لعلي الشباني كتب صديقي الراحل هذه القصيدة 29/10/1969 كنت اول من يطّلع على قصائده فقد كان ينشدها لي في اليوم التالي ويستمع بعمق لانطباعي وهذه القصيدة من القصائد الشديدة العذوبة رغم جوها المأساوي، ارتقى الشاعر بحدث فقدان الأم ولدها الغريق الى ابعاد ودلالات ابعد من الحدث الفرديوأتذكر اننا سافرنا انا وعلي الشباني وسعد نجم عبود السقا الى الشامية لمهرجان شعري قرأ فيه علي ......





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