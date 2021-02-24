الأزمة النيابية تعلن وصول قانون “مواجهة كورونا” إلى البرلمان

2021/02/24 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، وصول قانون “مواجهة جائحة كورونا فايروس” إلى البرلمان لغرض التصويت عليه.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، في بيان صحفي، إن “قانون مواجهة جائحة كورونا المرسل من قبل مجلس الوزراء سيصل اليوم، إلى مجلس النواب لاقراره والتصويت عليه باسرع وقت ممكن، من أجل الشروع بالبدء بحملة التلقيح ضد الجائحة وحسب طلب منظمة الصحة العالمية اسوة بجميع دول العالم”.

وادناه مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا:

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