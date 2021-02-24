المالية تتخذ تدابير داعمة لآثار تغيير سعر صرف الدولار

2021/02/24 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير المالية الاتحادي الدكتور علي عبد الامير علاوي، يوم الاربعاء، اجتماعا موسعا لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة.

وكانت تظاهرة قد خرجت يوم الاربعاء، امام البنك المركزي، مطالبة بارجاع سعر صرف الدولار الى 120 الف دينار، فيما اكد خبير اقتصادي، ان خفض السعر من صلاحية مجلس الوزراء.

وقالت وزارة المالية الاتحادية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الأيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار.

واضاف البيان، ان الاجتماع ناقش آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني.

ولفت البان، ان الاجتماع تداول الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة.



فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل عمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء, واستمع السيد الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين.

واكد علاوي، حسب البيان، ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة.

وتابع البيان، ان الاجتماع عُقد بحضور وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي والمستشار المالي لوزارة المالية وعدد من المدراء العامون رؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين.

من جانبه قال الدكتور خالد حيدر استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان الناس يتظاهرون بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع سعر الدولار، بعد اقرار البنك المركزي ووزارة المالية، تسعيرة جديدة للدولار وادراجه في مسودة مشروع قانون الموازنة 2021.

واضاف: ان وزارة المالية سبق لها ان اكدت، عدم تأثر الاسواق بالتسعيرة الجديدة للدولار وبلغ 1450 لدى الشراء منها، لكن التظاهرات الراهنة خلاف ذلك، مشيرا الى ان اي تعديل للتسعيرة يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي كما يتطلب موافقة مجلس الوزراء.

واكد ان اعادة سعر الدولار كالسابق من صلاحيات الجهات التي قررت رفعه، دون تجاهل دور الكتل السياسية لاي قرار جديد بشأن تسعيرة جديدة.

وكان البنك المركزي العراقي، قد قرر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، باعتماد تسعيرة الدولار الجديدة.

وقال البنك المركزي في وثيقة حملت توقيع محافظ البنك، إنه "بالنظر إلى تغيير سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى الدينار العراقي اعتبارا من (20/12/2020)، سيتم اعتماد أسعار الصرف كما مبين أدناه:

1450 سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

1460 سعر بيع الدولار للمصارف من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.

1470 سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

PUKmedia عن اعلام وزارة المالية

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