العراق ينضم الى مبادرة الدولة البطلة او المناصرة للميثاق العالمي للهجرة

2021/02/24 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في المؤتمر الاقليمي لاستعراض الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وجامعة الدول العربية وعبر الدائرة الالكترونية مع وكيل الامين العام للامم المتحدة الدكتورة رولا دشتي والامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية غرب آسيا، فضلا عن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فينوريتو والامين العام لجامعة الامم المتحدة احمد ابو الغيط الى جانب ممثلين عن الدول العربية، حول الميثاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتركيز على التقدم المحرز من قبل الدول الاعضاء في تنفيذ اهداف الميثاق .

واعلنت الوزيرة من خلال كلمتها التي القتها في المؤتمر، ان العراق قرر الانضمام الى مبادرة الدولة البطلة او المناصرة للميثاق العالمي للهجرة الذي يسعى الى دعم حقوق وكرامة ورفاهية المهاجرين والعائدين، مردفة بالقول "اننا نتطلع الى مواصلة تطوير قدراتنا الوطنية في ادارة الهجرة بالتعاون مع شركائنا الدوليين لتعزيز ادارة وحوكمة الهجرة من اجل المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للعراق مع الحفاظ على حقوق المهاجرين داخل وخارج البلاد" .

واكدت دعم الوزارة بشكل مباشر لهدف الميثاق العالمي للهجرة من اجل تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس الى مغادرة بلادها الاصلية، اضافة الى بذل الجهود لتعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ في اجراءات الهجرة من اجل الفحص والتقييم والاحالة المناسبين ، مستدركة بالقول "اننا نعمل على توسيع قدرات التنسيق الحكومية على مستوى المحافظات وتطوير اجراءات التنفيذ الموحدة للاحالة ولاعادة الاندماج"، مؤكدة البدء قريبا بتجربة نظام احالة جديدة لدعم اعادة دمج المهاجرين العراقيين بدعم قائم على الاحتياجات الخاصة بكل عائد .

وحضر المؤتمر وزراء وممثلون عن الدول العربية بضمنها ( مصر ، الاردن ، اليمن ، لبنان).

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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