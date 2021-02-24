اقتصادي: اكثر من 35 الف خريج سيحرمون من الوظيفة

2021/02/24 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

بين الخبير الاقتصادي، عون العادلي، الاربعاء، ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 لم تجدا حلا للتهديد المعاشي الذي يستهدف شريحة الخريجين القدامى.

وقال العادلي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الموازنات الاتحادية التي يتم اقرارها تضمنت اغلب القوانين المهمة الا انها غفلت جانب اهم وهو مصير الخريجين”، مبينا، انه ” يوجد اكثر من 35 الف خريج من السنوات ما قبل سقوط النظام البائد الى اليوم لم يجدوا وظيفة في الدولة العراقية”.

واضاف، انه” يوجد الان خريجين منذ عام 2001 لغاية اليوم لم يحصلوا على فرصة بل ان اغلبهم سلكوا مسالك مخالفة للقانون واجبرتهم الظروف على الاتجاه نحو الاعمال الحرة التي هي الاخرى مهددة بقرارات الدولة الاقتصادية مثل اسعار الصرف وارتفاع وانخفاض النفط”.

واوضح ان” مواليد 1981 لا يستطيعون العمل حتى في المؤسسات العسكرية كون شروط المؤسسة تتطلب اعمارا اقل”، منوها الى ان” في السنوات الـ5 المقبلة ستلتحق مواليد 1990 بركب العاطلين عن العمل بعد بلوغهم سن الـ35 الذي يعتبر حرجا ولا يمكن قبوله في الوظائف الحكومية”.

ونوه الى ان” من واجب الحكومة الحالية الارتقاء بمستوى القوانين وشمول اكبر قدر من شريحة الخريجين الذي ينتظرون بارقة امل في الحياة الصعبة وعدم الاكتفاء بشمول خريجي 2017 فما فوق”.

واشار الى ان” القوانين الحالية التي تخص شريحة الخريجين يجب ان تراعي الاثر الرجعي في شمول الاعمار وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوظائف وعدم اختصارها على المعارف او بطريقة الواسطة”.انتهى / 25ر

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