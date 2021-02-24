الصحة العالمية تحدد موعدا لإنتهاء جائحة كورونا

2021/02/24 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، انتهاء جائحة كورونا بصورة كاملة بداية العام المقبل.

وذكر مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في اوروبا "هانزكلوج" في تصريحات صحفية، اليوم (24 شباط 2021)، ان " السيناريو الأسوأ قد انتهى، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".





واضاف، أن "الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود".

واوضح، أن "هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي".

ا.ح

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