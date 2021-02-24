القانونية النيابية: الاتفاق على تقليص عدد اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان وتقليل امتيازاتهم

2021/02/24 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة القانية النيابية، الاربعاء، عزمها تعديل قانون مفوضية حقوق الانسان وخفض الدرجات الوظيفية وتقليص اعداد والامتيازات للأعضاء.

وقال عضو اللجنة القانوني حسين العقابي لـ/المعلومة/ ان “مفوضية حقوق الانسان عملها انساني بحت ويجب ابعادها عن المحاصصة السياسية والامتيازات لتؤدي العمل بشكل صحيح”.

واضاف انه “تم تشكيل لجنة من القانونية النيابية وعدد من اللجان الاخرى لتعديل قانون مفوضية حقوق الانسان”.

واضاف ان “الاتفاقات الاولية للجنة المشكلة هي تقليص عدد اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان الى 7 اعضاء او ما يقرب منه فضلا عن تقليل الامتيازات التي يتمتعون بها”.

واوضح العقابي “من ضمن التعديلات التي ستجرى تعديل الدرجة الوظيفية لعضو مجلس المفوضية وتقليله الى درجة مدير عام ويكون من ضمن مرشحيها تدرج بالسلك الوظيفي ليشمل بقانون التقاعد”.انتهى25و

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