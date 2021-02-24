السلطات الأميركية تؤكد فعالية

2021/02/24 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وكالة الغذاء والدواء الاميركية، الأربعاء، على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون، وقالت إنه جرعة واحدة منه ستكون فعالة ضد فيروس كوفيد-19.

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