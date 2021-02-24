"إدانة للنظام السوري كله".. سجن إياد الغريب يعطي أملا لضحايا الأسد

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس 2011، أصدرت محكمة ألمانية حكما تاريخيا بسجن على عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام بشار الأسد.

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