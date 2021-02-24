سومو: حصة العراق في زيادة الإنتاج في أوبك هي 60 ألف برميل يوميا

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن اجتماعاً مرتقباً يجري التحضير له بداية الشهر المقبل في “أوبك” لزيادة الانتاج بواقع خمس مئة ألف برميل يوميا.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط سومو علاء الموسوي في تصريح صحفي، إن الشركة مستعدة لإدارة ملف النفط في الإقليم بعد اتفاقه مع الحكومة الاتحادية، وأضاف، أن الحكومة الاتحادية هي السلطة الحصرية لإدارة النفط في جميع أنحاء العراق، مشيراً إلى تجميد عملية بيع النفط بالدفع المسبق في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن حصة العراق في زيادة الإنتاج في أوبك هي ستون ألف برميل يوميا.

وكشفت شركة تسويق النفط سومو عن اجتماع مرتقب بداية الشهر المقبل في أوبك لزيادة الإنتاج بواقع خمسمئة ألف برميل يوميا.

وقالت سومو ان حصة العراق في زيادة الإنتاج ستكون ستين ألف برميل يوميا ، مؤكدة تجميد عملية بيع النفط بالدفع المسبق في الوقت الحالي ،وأضافت الشركة انه للحكومة الاتحادية السلطة الحصرية لإدارة النفط في جميع أنحاء العراق، واكدت سومو استعدادها لإدارة ملف النفط في الإقليم بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع الإقليم.

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