حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الامنية والمتظاهرين اليوم في ذي قار

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني ، مساء الاربعاء ، بتسجبل 17 إصابة بين صفوف المحتجين والقوات الامنية اليوم بعد تجدد التظاهرات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الاصابات المسجلة حتى الان بين صفوف القوات الامنية بلغت 10 إصابات فيما بلغت عدد الاصابات بين المتظاهرين سبع إصابات".

واضاف، ان "عدد الإصابات بسبب الطلق الناري في صفوف المتظاهرين كان 3 اصابات وباقي الاصابات متعددة".

ويوم امس الثلاثاء، وجه محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، رسالة بعد استشهاد متظاهر في أحداث أول من أمس، فيما تحدث عن ’’مبتزين وأصحاب مصالح’’.وذكر الوائلي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، "يا ابناء محافظة ذي قار الكرام قد واكبتم جميعاً مرحلة التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق الشرعية وساندتم ابنائكم المتظاهرين ودعمتم مطالبهم المشروعة ونحن بدورنا دافعنا عنهم في المحافل الخاصة والعامة وكانت جل مطالبهم تصب في مصلحة الوطن والمواطن وقد تحقق اغلب ما كانوا يصبون اليه وبذلوا من اجل ذلك دماء طاهرة كريمة".واضاف "إلا ان ما حصل من احداث اخيرة لا يمت للتظاهرات الحقيقية بصلة، ولا يمثل المتظاهرين السلميين ومطالبهم الحقة حيث تجمع مجموعة من الشبان المغرر بهم من قبل اصحاب المصالح وتجار الدم الذين لا يريدون الاستقرار والامن لهذه المدينة التي عانت الامرين فكلما استقرت الاوضاع وبدأ الاعمار، تراهم يخلقون الاكاذيب ويبثون الاشاعات والبهتان وقول الزور من أجل انتشار الفوضى التي تزدهر في ظلها تجارتهم بتهريب النفط وسرقة قوت الشعب وتحقيق مكاسب سياسية على حساب محافظتنا واهلها".وتابع "فأننا نقول لهم ونقطع وعداً على انفسنا وامام اهلنا اننا مستمرين بجمع كل الملفات المتعلقة بفسادهم وتقديمها للقضاء وان سلمت الجرة في المرة السابقة لا تسلم هذه المرة، واقول لأصحاب الفتن ان كنتم مصلحين حقيقين ورجال دولة فأمامكم القضاء والنزاهة فان الاصلاح لا يتحقق من خلال التصريحات الاعلامية التي لا تستند الى دليل والصفحات الممولة" حسب قوله.وقدم الوائلي شكره الى "المتظاهرين السلميين الذين اعلنوا براءتهم من هذه الحادثة ذات الطابع السياسي الواضح للجميع والتي تزامنت مع التحضيرات الخاصة بتهيئة وانجاح الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان والمؤمل منها وضع محافظتنا على خارطة السياحة العالمية وفتح افاق اقتصادية كبيرة، كما ونشد على ايدي قواتنا الامنية في حماية التظاهرات السلمية والممتلكات العامة والخاصة".

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