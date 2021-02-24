القبض على 3 إرهابيين بعمليات متفرقة في بغداد وديالى وكركوك

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة================== بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها الناجحة التي تهدف لتفكيك خلايا بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث تمكن أبطالُنا في الجهاز من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء بالعاصمة بغداد بعد مُتابعة إستخبارية دقيقة .في حين تمكنوا أيضاً من القاء القبض على إرهابي اخر من عصابات داعـش في مُحافظة ديالى. ليختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم الناجحة بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مُحافظة كركوك .

============اللواء قوات خاصةيحيى رسول عبدالله

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