الكاظمي يستقبل وفدًا أردنيا ويؤكد الاصرار على تطبيق الإتفاقيات الثنائية

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني، حيث أكد ان النية والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة …

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