إستمرار إرتفاع كورونا في العراق.. 4306 إصابات جديدة

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 4306 إصابات جديدة وشفاء 2110 حالات و 13 حالة وفاة.

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