التجارة تطلق 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين الاسبوع المقبل

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التجارة، اطلاق دفعة 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب الاسبوع المقبل.

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