الامم المتحدة تؤكد العمل على تفعيل وتطوير برامج مكافحة التصحر وتحسين الظروف البيئية في العراق

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت الامم المتحدة اهمية العمل على تفعيل وتطوير برامج مكافحة التصحر وتحسين الظروف البيئية في العراق.وذكر بيان لوزارة الزراعة ان , وزيرها محمد كريم الخفاجي استقبل , اليوم الاربعاء , الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي ".وأكد الخفاجي خلال اللقاء , اهمية تبني تأهيل البنى التحتية، لمختلف المحافظات سيما مناطق الاهوار، بغية انشاء مراكز خزن وتسويق متطورة لمادة الحليب ومشتقاته، نظرا لحاجة مربي الجاموس لهذه المراكز فضلا عن إيجاد فرص تمكين للفلاحين ".وبيّن وزير الزراعة ، أن القطاع الزراعي يحتاج إلى صناعات تحويلية مثل معامل المعجون وتصنيع مادة دبس التمر لتشغيل الايدي العاملة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة.وشدد الوزير على ,اهمية ملف تحسين البيئة ومكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال باتجاه الأراضي الزراعية والسكنية وحماية المدن من آثار العواصف الغبارية، وضرورة تسليط الضوء على إيجاد صيغ علمية متطورة لمجابهة المتغيرات البيئية ".من جانبها، عبرت المسؤولة الاممية، عن تفهم الامم المتحدة لمتطلبات تأهيل الواقع الزراعي في العراق، لافتة الى ان هناك ملفا لدعم المحافظات ومنها كربلاء المقدسة في مشروع تدوير المواد العضوية، مؤكدة العمل على تفعيل وتطوير برامج مكافحة التصحر وتحسين الظروف البيئية"./انتهى2

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