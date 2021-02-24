نائب عن سائرون لـ / نينا / : الازمة مع اقليم كردستان مستمرة منذ سنوات وتكبر كل يوم

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون عن عدم وجود توافق لحد الان مع اقليم كردستان بشان نسبته في الموازنة وملفات اخرى.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : المباحثات لم تنته بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولا يوجد توافق لحد الان .واضاف العبادي ان : المسائل الخلافية ليست وليدة اللحظة بل هي مجموعة تراكمات تبرز عند إقرار الموازنة كل عام وأصبحت ككره الثلج كلما تتدحرج تكبر.ومن المقرر ان يلتقي الوفد الكردي الذي وصل بغداد في ساعة متاخرة من ليلة امس بالرئاسات الثلاث والقيادات السياسية من اجل التوصل لتوافق حول الملفات العالقة./انتهى3

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