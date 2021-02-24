دخان يتصاعد في دهوك.. قصف تركي على كهف للكردستاني

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا في اتصال مع "العربية/الحدث"، أن طائرات تركية قصفت، الأربعاء، كهفاً في واد بمنطقة جبلية بإقليم كردستان شمال دهوك، يعتقد أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانوا يتحصنون فيه.

وأضاف أن القصف تم عند الساعة العاشرة و40 دقيقة بالتوقيت المحلي في وادي بازي جنوبي الناحية، مؤكداً أن الدخان تصاعد من الوادي في أعقاب القصف، دون معرفة الخسائر.

يشار إلى أن القصف الجوي التركي على القرى الكردية بمحافظة دهوك العراقية، كان تجدد الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مصادر كردية لـ"العربية/الحدث".

وكشفت المصادر أن جبل كاري شمال المحافظة استهدف بعدة صواريخ من طائرات حربية تركية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالا جويا في الجبل بعيد القصف الجوي.

كما اندلعت اشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وبين الجنود الأتراك في نفس المكان.

"نأتي على حين غرة"

يذكر أن تركيا كانت بدأت منذ منتصف يونيو 2020، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

ولوّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 يناير الماضي بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق.



وقال في تصريحات من إسطنبول، نقلتها وسائل إعلام محلية: "بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق، فقد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

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