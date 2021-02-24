ألمانيا.. السجن 10 سنوات لأبو ولاء العراقي العقل المدبر لـ

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة ألمانية، الحكم بسجن الارهابي أبو ولاء العراقي، العقل المدبر لتنظيم "داعش" الارهابي في ألمانيا بالسجن عشر سنوات ونصف....

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