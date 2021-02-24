وزير المالية العراقي يعلق على تغيير سعر الصرف

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، بتصريح جديد بشأن تغيير سعر صرف العملة....

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