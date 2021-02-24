الأمن العراقي يعتقل داعشيين في الانبار

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على اثنين من فلول جماعة "داعش" الوهابية في محافظة الانبار....

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