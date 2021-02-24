2021/02/24 | 18:38 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون الناصرية: قائد شرطة ذي قار يصدر امرا بمنع اطلاق النار على المحتجين و لاي سبب كان) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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