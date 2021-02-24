العراق يتحدث عن “انفراجة” في ملف زيادة الإنتاج النفطي عبر “أوبك”

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الأربعاء، أن اجتماعاً مرتقباً يجري التحضير له بداية الشهر المقبل في “أوبك” لزيادة الانتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.وقال مدير عام شركة تسويق النفط سومو علاء الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، إننا “مستعدون لإدارة ملف النفط في الإقليم بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع الإقليم”.وأضاف، أن “للحكومة الاتحادية السلطة الحصرية لإدارة النفط في جميع أنحاء العراق”، مشيراً إلى “تجميد عملية بيع النفط بالدفع المسبق في الوقت الحالي”.وأضاف أن “اجتماعاً مرتقباً سيكون بداية الشهر المقبل في أوبك لزيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا”.وتابع الموسوي أن “حصة العراق في زيادة الإنتاج […]

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