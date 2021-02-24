2021/02/24 | 18:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وكالة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، أن جرعة واحدة من لقاح “جونسون أند جونسون”، ستكون فعالة ضد فيروس كوفيد-19.وقالت الوكالة في بيان، إن “اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، التابعة لوكالة الغذاء والدواء، ستجتمع الجمعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستخدام الطارئ للقاح”.وأضاف، أن “لقاح جونسون أند جونسون فعال للغاية للحد من الأعراض الحادة لفيروس كورونا”.ويتوقع أن ينضم لقاح جونسون أند جونسون إلى لقاحي فايزر وموديرنا اللذين تمت المصادقة عليهما في وقت سابق في الولايات المتحدة.لكن أبرز ما يميز لقاح جونسون عن اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق، هو أن جرعة واحدة، وليس اثنتين، تكفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرعة واحدة ستكون فعالة..



تفاصيل جديدة عن لقاح “جونسون أند جونسون” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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