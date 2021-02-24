إياد علاوي: سارعوا بايصال اللقاح إلى العراقيين

2021/02/24 | 18:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأربعاء، بايصال لقاح كورونا إلى العراقيين بأسرع وقت وذلك في ذكرى مرور عام كامل على تسجيل أول إصابة في العراق.وقال علاوي في بيان, “عامٌ كامل وكورونا يحصد ارواح العراقيين كما العالم بلا هوادة، أحدث انقلاباً هائلاً دفع اكثر من ٤ ملايين عراقي إلى ما دون خط الفقر، وتسبب في خسائر كبيرة في الأعمال والوظائف، وارتفاع الأسعار، حتى وصل معدل الفقر الوطني إلى ٣١٪ بحسب احصاءات اليونيسيف”.وأضاف، “وقد استبشرنا واستبشر العالم خيراً باكتشاف لقاح هنا وآخر هناك، يمكن أن يقف بوجه هذا المرض، ويحد من آثاره الكبيرة، معلقين الآمال والامنيات على أن تُسابق […]

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