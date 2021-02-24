مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ترتفع 4% خلال يناير

2021/02/24 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بما يخالف توقعات المحللين.

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